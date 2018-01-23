В 12:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют испанка Карла Суарес-Наварро и представительница Дании Каролина Возняцки (2). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 5-2.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Суарес-Наварро — Возняцки на Australian Open.

Победительница этого противостояния за выход в финал соревнований поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс.