Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Надаль снялся по ходу пятого сета матча с Чиличем в четвертьфинале AO

Теннис

Хорватский теннисист Марин Чилич (6) пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Его соперник — испанец Рафаэль Надаль (1) — отказался от продолжения борьбы при счёте 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2 из-за повреждения ноги. Теннисисты провели на корте 3 часа 52 минуты. Марин 20 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 5 из 19 брейк-пойнтов. На счету первой ракетки мира 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Чилич на Australian Open.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Чилич поспорит с британцем Кайлом Эдмундом.

Australian Open (м) 2018. 1/4 финала
23 января 2018 года, вторник. 11:00 МСК
Рафаэль
Надаль
Марин
Чилич
6:3 3:6 7:6 2:6 0:2 Rt
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент