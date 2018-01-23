Надаль снялся по ходу пятого сета матча с Чиличем в четвертьфинале AO

Хорватский теннисист Марин Чилич (6) пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Его соперник — испанец Рафаэль Надаль (1) — отказался от продолжения борьбы при счёте 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2 из-за повреждения ноги. Теннисисты провели на корте 3 часа 52 минуты. Марин 20 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 5 из 19 брейк-пойнтов. На счету первой ракетки мира 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Чилич на Australian Open.



За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Чилич поспорит с британцем Кайлом Эдмундом.