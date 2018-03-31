Младенович и Путинцева получили премию Кубка Федерации за преданность сборной

Международная федерация тенниса объявила имена лауреатов премии Fed Cup Heart Awards, которая с 2009 года ежегодно вручается теннисисткам, показавшим волю к победе на корте и продемонстрировавшим преданность своей сборной на Кубке Федерации. Очередными обладательницами награды стали француженка Кристина Младенович, сербка Ольга Данилович, Монтсерат Гонсалес из Парагвая и Юлия Путинцева из Казахстана.

Младенович опередила в голосовании болельщиков в первой Мировой группе австралийку Эшли Барти, чешку Петру Квитову и американку Винус Уильямс. Она получит чек на $ 3000 и сможет направить эти деньги в любой благотворительный фонд на свой выбор. Данилович, Гонсалес и Путинцева, получившие награды по итогам выступлений в региональных зонах, получат по $ 1000 на благотворительные цели.