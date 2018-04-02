Тарпищев: давно хотели, чтобы в работу с женской сборной включился мужчина

Федерация тенниса России подтвердила уход с поста капитана женской сборной России в Кубке Федерации Анастасии Мыскиной. Её заявление об отставке было принято руководством на заседании правления ФТР, которое состоялось сегодня, 2 апреля. Новым капитаном российской команды назначен 34-летний Игорь Андреев, который работал в сборной тренером.

«К сожалению, за последние два с половиной года наша женская команда не показывает тех результатов, на которые рассчитывают болельщики. В ситуации, когда из шести последних матчей выигран всего один и на кону стоит место уже во второй Мировой группе, мы не можем не принять заявление Анастасии Мыскиной. Тем не менее мы благодарим её за проделанную работу и с большим уважением относимся к нашей знаменитой чемпионке, которая, по сути, делает на тренерском поприще лишь первые шаги. Хочу особо подчеркнуть, что Анастасия Мыскина остаётся вице-президентом ФТР и продолжит работу в федерации.

Мы всегда выступаем за то, чтобы наши бывшие теннисисты продолжали работать в системе, приносили пользу теннису. Андреев уже имеет определённый опыт, и мы давно хотели, чтобы в работу с женской сборной включился мужчина", — сказал Тарпищев.