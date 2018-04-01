Мыскина покидает женскую сборную России по теннису

Капитан сборной России в Кубке Федерации 36-летняя Анастасия Мыскина сообщила, что покидает свой пост, который она занимала с февраля 2014 года.

«Я написала заявление об отставке. Думала об этом достаточно давно, но хотелось вернуть команду в Мировую группу, и жаль, что в итоге сделать это не удалось. В неудачах сборной всегда виноват только капитан, поэтому всю ответственность за последние поражения я беру на себя. Всё-таки наши девочки давно приучили всех, что они лучшие и всегда должны бороться за победу, чего я хочу пожелать своему преемнику и всей нашей сборной», — приводит слова Мыскиной «Коммерсантъ».

Начиная с финала 2015 года со сборной Чехии российская команда проиграла в Кубке федерации 5 матчей из 6 и в 2016 году покинула Мировую группу, где 8 команд ведут непосредственную борьбу за почётный трофей.

Заявление Мыскиной об отставке будет принято на заседании правления Федерации тенниса России 2 апреля. Новым капитаном российской команды может быть назначен 34-летний Игорь Андреев, который работает в сборной тренером.