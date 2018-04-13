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Бартель обыграла Векич и вышла в четвертьфинал в Лугано

Бартель обыграла Векич и вышла в четвертьфинал в Лугано
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Мона Бартель пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории International в Лугано (Швейцария). Во втором круге она обыграла хорватку Донну Векич со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут. Векич записала на свой счёт 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Бартель выполнила 5 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале Бартель встретится с бельгийкой Элисе Мертенс, которая получила от организаторов второй номер посева. Турнир завершится 15 апреля.

Лугано 2018. 2-й круг
13 апреля 2018 года, пятница. 18:00 МСК
Мона
Бартель
Донна
Векич
6:3 4:6 6:4
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