Бартель обыграла Векич и вышла в четвертьфинал в Лугано

Немецкая теннисистка Мона Бартель пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории International в Лугано (Швейцария). Во втором круге она обыграла хорватку Донну Векич со счётом 6:3, 4:6, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут. Векич записала на свой счёт 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Бартель выполнила 5 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9.



В четвертьфинале Бартель встретится с бельгийкой Элисе Мертенс, которая получила от организаторов второй номер посева. Турнир завершится 15 апреля.