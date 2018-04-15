Крофт: Федерер может попытаться выиграть Олимпиаду-2020

Бывшая первая ракетка Великобритании и известный теннисный эксперт Аннабель Крофт считает, что швейцарец Роджер Федерер может выступить на Олимпийских играх в 2020 году и попытаться завоевать там золотую медаль в одиночном разряде. К тому времени Федереру будет 39 лет.



«Олимпийское золото в одиночном разряде — единственное достижение, которого Роджеру не хватает. Он побеждал на Олимпиаде в паре, но это не то же самое. Думаю, если незадолго до Олимпиады-2020 в Токио Федерер будет чувствовать, что у него есть шанс победить там, то он приложит все усилия, чтобы добиться этого», — приводит слова Крофт Daily Express.