Сегален: маленькие призовые мешают бороться с договорными матчами в теннисе

Корентин Сегален, координатор французской организации ARJEL, занимающейся регулированием игорного бизнеса в Интернете, рассказал о проблемах, связанных с договорными матчами в теннисе. По словам Сегалена, из-за маленьких призовых теннисисты идут на сговор.

«Когда вы получаете 800 евро в месяц и вам предлагают 2000 евро за поражение, как откажешься? Во Франции законы не позволяют ставить на матчи турниров серий «Челленджер» и «Фьючерс», но в Интернете ставки на такие игры принимаются.

Можно заработать большие деньги. Теннисист прекрасно понимает, как можно ударить по мячу немного сильнее, чем необходимо. Мяч на 20 сантиметров вылетит за линию корта, и никто ничего не поймёт», — сказал Сегален в эфире телеканала TV Channel France 2.

Также Сегален рассказал историю некоего молодого теннисиста из Франции, которому перед турниром серии «Фьючерс» предложили 1000 евро за поражение. Спортсмен рассказал об этом своему тренеру, после чего делом занялась полиция.