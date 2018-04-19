Надаль: Хачанов — сильный соперник, но мне удалось обыграть его в двух сетах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) проанализировал победу над россиянином Кареном Хачановым со счётом 6:3, 6:2 в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.



«Я одержал хорошую победу. Мне удалось обыграть сильного соперника и затратить на это минимальное количество сетов. На мой взгляд, я сыграл лучше, чем в стартовом матче на турнире», — цитирует испанца пресс-служба ATP.



Следующим соперником Надаля будет австриец Доминик Тим (5), который обыграл в трёх сетах серба Новака Джоковича (9). Испанец является десятикратным победителем турнира в Монте-Карло.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.