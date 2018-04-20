Надаль отдал всего два гейма Тиму в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях разгромив представителя Австрии Доминика Тима (5) со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. Первая ракетка мира совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Монте-Карло Надаль поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым (4).

Леконт: сейчас Тим — единственный, кто может обыграть Надаля на грунте