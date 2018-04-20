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Леконт: сейчас Тим — единственный, кто может обыграть Надаля на грунте

Леконт: сейчас Тим — единственный, кто может обыграть Надаля на грунте
Теннис / ATP

Экс пятая ракетка мира, финалист Открытого чемпионата Франции 1988 года в одиночном разряде и победитель «Ролан Гаррос»—1984 в паре француз Анри Леконт поделился ожиданиями от четвертьфинала турнира в Монте-Карло между испанцем Рафаэлем Надалем и австрийцем Домиником Тимом.

«Это будет прекрасный матч. Думаю, они же встретятся и в финале „Ролан Гаррос“. Тим в матче с Джоковичем играл просто идеально. Он сохранял концентрацию до счёта 5:2, но Новак сумел вернуться в игру и взять первый сет. Затем Доминик стал играть активнее. У него есть сила, подача, он может играть на задней линии и выполнять мощные удары.

В прошлом году он уже побеждал Надаля на грунте, так что способен на это. Сейчас он единственный, кто может обыграть Надаля на этом покрытии", — цитирует Леконта Sky Sports.

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