Леконт: сейчас Тим — единственный, кто может обыграть Надаля на грунте

Экс пятая ракетка мира, финалист Открытого чемпионата Франции 1988 года в одиночном разряде и победитель «Ролан Гаррос»—1984 в паре француз Анри Леконт поделился ожиданиями от четвертьфинала турнира в Монте-Карло между испанцем Рафаэлем Надалем и австрийцем Домиником Тимом.

«Это будет прекрасный матч. Думаю, они же встретятся и в финале „Ролан Гаррос“. Тим в матче с Джоковичем играл просто идеально. Он сохранял концентрацию до счёта 5:2, но Новак сумел вернуться в игру и взять первый сет. Затем Доминик стал играть активнее. У него есть сила, подача, он может играть на задней линии и выполнять мощные удары.

В прошлом году он уже побеждал Надаля на грунте, так что способен на это. Сейчас он единственный, кто может обыграть Надаля на этом покрытии", — цитирует Леконта Sky Sports.