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Андрееску заменила Абанду в первом матче КФ между Канадой и Украиной

Андрееску заменила Абанду в первом матче КФ между Канадой и Украиной
Теннис / Кубок Федерации

В первом поединке противостояния в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации между сборными Канады и Украины произошла замена. Обычно регламент соревнований не разрешает замены в первый день, однако травма кого-либо из участников до начала матча позволяет в виде исключения внести изменения в заявку поединков стартового дня.

Франсуаза Абанда, которая должна была сыграть с Лесей Цуренко, получила травму и не сможет выйти на корт. Её заменит 17-летняя Бьянка Андрееску. Во втором матче должны сыграть Эжени Бушар и Катерина Бондаренко.

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