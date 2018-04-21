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В Стамбуле Кузнецова сыграет с Ван Цян, Макарова — с Крунич

В Стамбуле Кузнецова сыграет с Ван Цян, Макарова — с Крунич
Теннис / WTA

Состоялась жеребьёвка турнира категории International в Стамбуле (Турция), который пройдёт с 23 по 29 апреля. Первой сеяной стала датчанка Каролина Возняцки. В стартовом матче вторая ракетка мира сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Второй номер посева получила Светлана Кузнецова. Первой соперницей российской теннисистки станет Ван Цян из Китая. Ещё одна россиянка, Екатерина Макарова (5), в первом круге сыграет с сербкой Александрой Крунич. На турнире выступит также полька Агнешка Радваньска (3), которая стартует матчем с хорваткой Донной Векич.

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