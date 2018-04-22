Крайчек перенесла шестую операцию на колене

29-летняя голландка Михаэлла Крайчек, единокровная сестра чемпиона Уимблдона-1996 Рихарда Крайчека, перенесла шестую операцию на колене. Об этом Михаэлла сообщила в своём «инстаграме».



«Операция завершена. Всё прошло хорошо. Теперь мне придётся мириться с дискомфортом и болью, но это временно. Я могу и я хочу», — написала Крайчек.



В рейтинг-листе лучшей позицией Крайчек была 30-я строчка — в феврале 2008 года. На турнирах «Большого шлема» её лучшим результатом является четвертьфинал Уимблдона-2007. Также она завоевала три титула WTA в одиночном разряде и пять — в парном.