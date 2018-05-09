Мугуруса: Векич играла, как теннисистка из топ-10

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Мадриде над хорваткой Донной Векич со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

«Я чувствовала, что соперница играет отлично. Этот матч не был похож на игру второго круга. Передо мной была практически теннисистка из топ-10. Она играла именно так здорово. У неё всё получалось. Я старалась сохранять выдержку. Горжусь тем, что я была спокойна и искала свои шансы во втором и третьем сетах. Я чувствовала, что всё время была близка, но никак не могла выйти вперёд в счёте.

Я решила, что буду продолжать играть так же и в один момент ситуация изменится. Так и произошло. Это придало мне уверенности перед третьим сетом.

Приятно впервые выйти в третий круг в Мадриде. Это всегда непросто, но сегодня я нашла путь к победе. Я была мотивирована и избегала негативных мыслей. Я хотела использовать свой шанс пробиться в третий круг", — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.