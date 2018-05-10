Касаткина — Мугуруса. Обзор матча 3-го круга турнира в Мадриде

Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира категории Premier Mandatory, который проходит на грунтовых кортах Мадрида. 21-летняя уроженка Тольятти обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (3) со счётом 6:2, 4:6, 6:3.



Продолжительность поединка составила 2 часа 30 минут. Касаткина выполнила 1 подачу навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 19. У Мугурусы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 упущенных брейков.



В четвертьфинале Касаткина встретится с чешкой Петрой Квитовой (10), ранее обыгравшей эстонку Анетт Контавейт.