Кар. Плишкова: матчи с Халеп всегда отнимают много энергии

Чешка Каролина Плишкова (6) прокомментировала победу над румынкой Симоной Халеп (1) в четвертьфинале турнира в Мадриде.



«На этот раз осознавала, что у меня будут шансы на успех. Во время разминки всё было хорошо, чувствовала себя превосходно. Не думаю, что моя игра претерпела серьёзные изменения. Я просто стала действовать умнее и держала свою подачу.



Халеп – спортсменка, демонстрирующая солидный теннис. Думаю, ей нравится моя игра, поскольку она любит скорость. В матче с румынкой важно выиграть первый сет. С физической точки зрения поединок с Халеп всегда получается непростым. Чтобы обыграть её, необходимо запастись энергией», — приводит слова Плишковой официальный сайт тура.



За выход в финал соревнований в столице Испании Плишкова поспорит с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 14) — Петра Квитова (Чехия, 10).

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.