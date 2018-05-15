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Касаткина уверенно победила Томлянович в первом круге турнира в Риме

Касаткина уверенно победила Томлянович в первом круге турнира в Риме
Теннис / WTA

Россиянка Дарья Касаткина (14) вышла во второй раунд турнира категории Premier 5 в Риме, легко победив австралийку Айлу Томлянович (Q) — 6:0, 6:4.

Матч продолжался 1 час 13 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Томлянович 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Ни эйсов, ни двойных у неё не было.

Следующей соперницей первой ракетки России станет либо румынка Сорана Кырстя, либо американка Даниэль Коллинз (Q).

Рим (ж) 2018. 1-й круг
15 мая 2018 года, вторник. 16:25 МСК
Дарья
Касаткина
Айла
Томлянович
6:0 6:4
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