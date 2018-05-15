Касаткина уверенно победила Томлянович в первом круге турнира в Риме

Россиянка Дарья Касаткина (14) вышла во второй раунд турнира категории Premier 5 в Риме, легко победив австралийку Айлу Томлянович (Q) — 6:0, 6:4.



Матч продолжался 1 час 13 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Томлянович 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Ни эйсов, ни двойных у неё не было.



Следующей соперницей первой ракетки России станет либо румынка Сорана Кырстя, либо американка Даниэль Коллинз (Q).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.