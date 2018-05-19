Т. Надаль: не смогу натренировать кого-то так, чтобы он стал сильнее Рафы

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, рассказал, где его племянник черпает мотивацию, а также признался, что не видит себя в качестве тренера другого игрока на постоянной основе.

«Рафе повезло, что его мотивация связана с результатами. Он понимает, что способен выигрывать матчи, завоёвывать титулы и быть высоко в рейтинге. Как только это изменится, он задумается о завершении карьеры, но пока он полностью сосредоточен на поставленных целях.

Что касается меня, то я необычный тренер, я часть семьи Рафаэля. Все ассоциируют меня только с ним. Не думаю, что смогу натренировать кого-то так, чтобы он стал сильнее Рафы. Возможно, я могу помочь кому-то из игроков на отдельных турнирах, но не на постоянной основе", — приводит слова Тони Надаля EFE.