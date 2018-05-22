Гоффен примет участие в турнире в Шэньчжэне

Бельгийский теннисист Давид Гоффен примет участие в турнире серии «ATP-250» в Шэньчжэне (Китай), который будет проходить с 24 по 30 сентября, сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

Гоффен является действующим победителем турнира. В прошлом году он в финале обыграл украинца Александра Долгополова со счётом 6:4, 6:7, 6:3. Тогда Гоффен впервые за три года выиграл турнир мирового тура. Затем бельгиец получил тяжёлую травму во время «Ролан Гаррос», после которой он долго восстанавливался.

В 2018 году Гоффен выиграл 16 матчей мирового тура. Его лучшим результатом является выход в полуфинал на турнирах в Монпелье и Роттердаме. В настоящее время он занимает 9-е место в рейтинге ATP.