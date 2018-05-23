Организаторы «Ролан Гаррос» будут бороться с оттоком зрителей в обеденные часы

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису в этом году собираются решить проблему пустых мест на трибунах в обеденное время. Многие посетители «Ролан Гаррос» предпочитают уйти на обед вместо того, чтобы продолжать следить за ходом теннисных матчей.

В обеденное время резко сокращается количество зрителей во время матчей ранних стадий турнира. Но такое происходит и на поздних стадиях. Например, в полуфинале «Ролан Гаррос» 2016 года между Сереной Уильямс и Кики Бертенс на трибунах было много пустых мест. Аналогичная картина наблюдалась и во втором полуфинале с участием Гарбинье Мугурусы и Сэм Стосур.

Ситуация беспокоит не только организаторов, но и игроков. Например, француз Жо-Вильфред Цонга выражал негодование в связи с оттоком зрителей в обеденные часы. В этом году Федерация тенниса Франции приготовила ряд мер, направленных на исправление ситуации.

«Проблема возникает особенно в первую неделю, когда игры начинаются в 11 утра. Чтобы заполнить трибуны, мы решили сделать наши корпоративные пакеты гибкими. Теперь клиенты смогут принимать на «Ролан Гаррос» по несколько гостей по одному билету», — приводит слова одного из представителей оргкомитета турнира Reuters.

Следовательно, пока один из гостей будет обедать, другой, приглашённый тем же самым спонсором, сможет находиться на трибунах и смотреть игру. В этом году корпоративный билет на полуфинал мужского турнира будет стоить около 2500 евро. В эту стоимость входит билет на трибуну, обед и доступ к бару.