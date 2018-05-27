Гаспарян вышла в финал турнира в ITF в Испании

Россиянка Маргарита Гаспарян (Q) вышла в финал турнира ITF в Лес-Франкесес-дель-Вальес (Испания) с призовым фондом $ 25 тыс. В полуфинале соперница 23-летней москвички британка Кэти Свон (7) отказалась от продолжения борьбы, уступая 1:6, 0:2. За титул Маргарита поспорит с лидером посева испанкой Паолой Бадоса-Хиберт.

На данный момент Гаспарян занимает 649-е место в рейтинге WТА, а в феврале 2016 года она поднималась на максимальную для себя 41-ю позицию. Спортсменка в 2016-м перенесла операцию на колене, после которой пропустила много времени.