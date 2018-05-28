Бенчич вырвала победу у Кьезы на «Ролан Гаррос», отыграв пять матчболов

Швейцарка Белинда Бенчич пробилась во второй круг «Ролан Гаррос», вырвав победу у итальянки Деборы Кьезы (Q) — 3:6, 7:6 (7:2), 7:5. При счёте 4:5 во второй партии у Кьезы было пять матчболов на приёме, включая тройной, а в третьем сете она трижды вела с брейком. Белинда выиграла с четвёртого матчбола.



Теннисистки провели на корте 2 часа 51 минуту. Бенчич выполнила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 19. На счету Кьезы 3 подачи навылет, 3 двойные и 8 реализованных брейк-пойнтов из 18.



Следующей соперницей Бенчич станет словачка Магдалена Рыбарикова (19).



Также во второй раунд вышла хорватка Донна Векич, победившая украинку Катерину Бондаренко со счётом 6:2, 6:4. Она может сыграть с россиянкой Марией Шараповой (28), которой нужно пройти голландку Рихел Хогенкамп (Q).