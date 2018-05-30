Гулбис уступил Берреттини во втором круге «Ролан Гаррос»

Итальянец Маттео Берреттини вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв латвийского спортсмена Эрнеста Гулбиса (Q) со счётом 6:2, 3:6, 6:4, 6:3.



Продолжительность поединка составила 2 часа 45 минут. Берреттини выполнил 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 12, активно выиграл 32 очка и допустил 29 невынужденных ошибок. На счету Гулбиса 8 эйсов, 15 ошибок на подаче, 2 упущенных брейк-пойнта и 65 невынужденных ошибок.



В третьем круге Берреттини встретится с победителем матча Доминик Тим (Австрия, 7) – Стефанос Циципас (Греция).

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