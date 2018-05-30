Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос»

В среду, 30 мая, на «Ролан Гаррос» должен начаться второй круг в одиночном разряде. Будут сыграны 32 матча в нижних половинах сеток – по 16 у мужчин и женщин. Кроме того, на этот день перенесены 4 матча первого раунда (1 у женщин и 3 у мужчин), не завершившиеся накануне из-за непогоды и наступления темноты. Среди представителей топ-10 посева в этот день сыграют Симона Халеп (1), Каролина Возняцки (2), Александр Зверев (2), Григор Димитров (4), Элина Свитолина (4), Доминик Тим (7), Давид Гоффен (8), Петра Квитова (8), Слоан Стивенс (10) и Пабло Карреньо-Буста (10). Сыграют в среду и трое россиян – Дарья Касаткина (14), Екатерина Макарова и Карен Хачанов. Предлагаем вашему вниманию расписание 18 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

3-й день «Ролан Гаррос». Победное возвращение Шараповой. Как это было Онлайн-трансляция третьего дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Шарапова, Надаль, Кузнецова, Павлюченкова, Халеп, Чилич и другие.

«Ролан Гаррос». День 4-й. 30 мая, среда. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)



Мужчины. 1-й и 2-й круги. Сетка

Женщины. 1-й и 2-й круги. Сетка

Court Philippe-Chatrier

Симона Халеп (Румыния, 1) — Элисон Риске (США)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 1-83.

Прогноз букмекеров: 1.05 – 8.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.



Георгина Гарсия Перес (Испания, Q) — Каролина Возняцки (Дания, 2)

Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 219-2.

Прогноз букмекеров: 7.50 – 1.07.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в двух сетах.

Court Suzanne Lenglen

Виктория Кужмова (Словакия) — Элина Свитолина (Украина, 4)

Court Suzanne Lenglen. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 87-4.

Прогноз букмекеров: 7.75 – 1.06.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.



Хауме Мунар (Испания, Q) — Новак Джокович (Сербия, 20)

Court Suzanne Lenglen. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 155-22.

Прогноз букмекеров: 7.75 – 1.06.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.



Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Корентен Муте (Франция, WC)

Court Suzanne Lenglen. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 9-141.

Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в трёх сетах.

Court 1

Петра Квитова (Чехия, 8) — Лара Арруабаррена (Испания)

Court 1. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-0 (Мадрид-2016).

Рейтинг: 8-95.

Прогноз букмекеров: 1.12 – 6.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в двух сетах.

Душан Лайович (Сербия) — Александр Зверев (Германия, 2)

Court 1. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 60-3.

Прогноз букмекеров: 6.25 – 1.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.



Дарья Касаткина (Россия, 14) — Кирстен Флипкенс (Бельгия)

Court 1. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 1-0 (Санкт-Петербург-2016).

Рейтинг: 14-69.

Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в двух сетах.



Текстовая трансляция

Court 3

Екатерина Макарова (Россия) — Барбора Стрыцова (Чехия, 26)

Court 3. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 3-2/3-4 (Уимблдон-2009, 2016, Цинциннати-2017 – Гориция-ITF-2006, Уимблдон-кв-2007, Сидней-2017, 2018).

Рейтинг: 35-26.

Прогноз букмекеров: 1.95 – 1.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Карен Хачанов (Россия) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания)

Court 3. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 38-67.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в четырёх сетах.

Court 5

Катерина Козлова (Украина) — Катержина Синякова (Чехия)

Court 5. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-0 (Ташкент-2015).

Рейтинг: 66-57.

Прогноз букмекеров: 3.30 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Синяковой в трёх сетах.



Юлия Путинцева (Казахстан) — Дженнифер Брэйди (США)

Court 5. 3-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 98-86.

Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.

Court 6

Маттео Берреттини (Италия) — Эрнест Гулбис (Латвия, Q)

Court 6. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 96-160.

Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гулбиса в четырёх сетах.

Court 7

Федерико Дельбонис (Аргентина) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10)

Court 7. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 4-1 (Буэнос-Айрес, Кицбюэль-2015, Марракеш-2016, Майами-2017 – «Ролан Гаррос»2016).

Рейтинг: 69-11.

Прогноз букмекеров: 2.75 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Карреньо-Бусты в четырёх сетах.



Магдалена Фрех (Польша, Q) — Слоан Стивенс (США, 10)

Court 7. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 136-10.

Прогноз букмекеров: 4.40 – 1.18.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в двух сетах.

Court 18

Зарина Дияс (Казахстан) — Наоми Осака (Япония, 21)

Court 18. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 51-20.

Прогноз букмекеров: 3.20 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в двух сетах.



Джаред Доналдсон (США) — Григор Димитров (Болгария, 4)

Court 18. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 57-5.

Прогноз букмекеров: 4.95 – 1.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в четырёх сетах.



Доминик Тим (Австрия, 7) — Стефанос Циципас (Греция)

Court 18. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 2-1 (Доха, Индиан-Уэллс-2018 – Барселона-2018).

Рейтинг: 8-39.

Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.