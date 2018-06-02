Шарапова: для меня вторая неделя на «Большом шлеме» начинается с четвертьфинала

Россиянка Мария Шарапова (28) прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой (6) в третьем раунде Открытого чемпионата Франции – 6:2, 6:1.



«Для меня вторая неделя на турнирах «Большого шлема» начинается с четвертьфиналов, так что пока ещё я в одной победе от неё. Впрочем, очевидно, я довольна проделанной работой.

В прошлом году я вообще не играла в Париже, теперь же я уже в четвёртом круге – это замечательно!» – сообщила Шарапова в интервью телеканалу Eurosport1.



В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» россиянка встретится с победительницей пары Юлия Гёргес (Германия, 11) – Серена Уильямс (США).

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».