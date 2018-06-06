Дмитриева: на мой взгляд, сегодня у Шараповой шансов не было

Известный телекомментатор, советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала поражение россиянки Марии Шараповой от испанки Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 2:6, 1:6.

«На мой взгляд, сегодня у Марии шансов не было. Большое преимущество Мугурусы и по скорости, и по стабильности. Результат по игре. Может быть, Маша не смогла подняться на свой уровень, в этой игре она была явно слабенькой.

В целом выступление Шараповой хорошее, она дошла до 1/4 финала. Это неплохо. Мне обидно, что она не сыграла с Сереной. Мы надеялись, что у неё есть шансы, но по сегодняшней игре можно сказать, что Мария не может держать один уровень на протяжении какого-то периода времени. Неудачные матчи у неё чередуются с успешными", — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Светланой Туполевой.

Шарапова разгромно проиграла Мугурусе в четвертьфинале «Ролан Гаррос»