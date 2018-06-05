Шарапова vs Мугуруса. Битва двух чемпионок. Матчи 11-го дня «Ролан Гаррос»

Шарапова поспорит за полуфинал «Ролан Гаррос» с Мугурусой. Надаль сыграет с Шварцманом, Халеп — с Кербер, а Чилич — с дель Потро.

В среду, 6 июня, на «Ролан Гаррос» завершатся четвертьфиналы в одиночном разряде. Будут сыграны 4 матча в верхних половинах сеток – по 2 у мужчин и женщин. На двух главных аренах пройдут поединки Рафаэль Надаль (1) — Диего Шварцман (11), Симона Халеп (1) — Анжелика Кербер (12) и Марин Чилич (3) — Хуан-Мартин дель Потро (5). Ну а первым запуском на корте Филипа Шатрье сыграет последняя из оставшихся представителей России в одиночных сетках – Мария Шарапова. Бывшая первая ракетка мира и чемпионка «Ролан Гаррос» (2012, 2014) на пути в полуфинал сразится с ещё одной чемпионкой Парижа (2016) и бывшей первой ракеткой Гарбинье Мугурусой из Испании. Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

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«Ролан Гаррос». День 11-й. 6 июня, среда. Начало матчей в 14:00 (15:00 мск)

Мужчины. 1/4 финала. Сетка



Женщины. 1/4 финала. Сетка

Court Philippe-Chatrier

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Мария Шарапова (Россия, 28)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 0-3 (Рим-2013, «Ролан Гаррос», Монреаль-2014).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/4 финала (2017) – титул (2008);

«Ролан Гаррос»: титул (2016) – титул (2012, 2014);

Уимблдон: титул (2017) – титул (2004);

US Open: 4-й круг (2017) – титул (2006).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2018:

1-й круг: Кузнецова (7:6, 6:2) – Хогенкамп, Q (6:1, 4:6, 6:3);

2-й круг: Ферро, WC (6:4, 6:3) – Векич (7:5, 6:4);

3-й круг: Стосур (6:0, 6:2) – Кар. Плишкова, 6 (6:2, 6:1);

4-й круг: Цуренко (2:0-отказ) – С. Уильямс, SR (отказ).



Рейтинг: 3-30.

Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Диего Шварцман (Аргентина, 11)

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 5-0 (Акапулько-2013, US Open-2015, Монте-Карло-2017, Australian Open, Мадрид-2018).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2009) – 4-й круг (2018);

«Ролан Гаррос»: титул (2005-2008, 2010-2014, 2017) – 3-й круг (2017);

Уимблдон: титул (2008, 2010) – 1-й круг (2015-2017);

US Open: титул (2010, 2013, 2017) – 1/4 финала (2017).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2018:

1-й круг: Болелли, LL (6:4, 6:3, 7:6) – Эмери, WC (6:1, 6:3, 6:1);

2-й круг: Пелья (6:2, 6:1, 6:1) – Павлашек, Q (6:1, 6:3, 6:1);

3-й круг: Гаске, 27 (6:3, 6:2, 6:2) – Чорич (7:5, 6:3, 6:3);

4-й круг: Мартерер (6:3, 6:2, 7:6) – Андерсон, 6 (1:6, 2:6, 7:5, 7:6, 6:2).



Рейтинг: 1-12.

Прогноз букмекеров: 1.01 – 12.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Court Suzanne-Lenglen

Симона Халеп (Румыния, 1) — Анжелика Кербер (Германия, 12)

Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 5-4 (Сен-Рафаэль-ITF-2009, Доха-2014, Торонто-2015, Монреаль-2016, Australian Open-2018 – Fed Cup, Уимблдон, Цинцинатти, WTA Finals-2016).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: финал (2018) – титул (2016);

«Ролан Гаррос»: финал (2014, 2017) – 1/4 финала (2012);

Уимблдон: 1/2 финала (2014) – финал (2016);

US Open: 1/2 финала (2015) – титул (2016).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2018:

1-й круг: Риске (2:6, 6:1, 6:1) – Бартель (6:2, 6:3);

2-й круг: Таунсенд, WC (6:3, 6:1) – Богдан (6:2, 6:3);

3-й круг: Петкович (7:5, 6:0) – Бертенс, 18 (7:6, 7:6);

4-й круг: Мертенс, 16 (6:2, 6:1) – Гарсия, 7 (6:2, 6:3).



Рейтинг: 1-12.

Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах.

Марин Чилич (Хорватия, 3) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5)

Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 2-10 (Australian Open-2010, Монреаль-2011 – Australian Open, US Open-2009, Мадрид-2011, Майами, Кубок Дэвиса, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2012, Париж-2013, Кубок Дэвиса-2016, Базель-2017).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: финал (2018) – 1/4 финала (2009, 2012);

«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2017) – 1/2 финала (2009);

Уимблдон: финал (2017) – 1/2 финала (2013);

US Open: титул (2014) – титул (2009).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2018:

1-й круг: Дакворт, SR (6:3, 7:5, 7:6) – Маю, WC (1:6, 6:1, 6:2, 6:4);

2-й круг: Хуркач, Q (6:2, 6:2, 6:7, 7:5) – Беннето (6:4, 6:3, 6:2);

3-й круг: Джонсон (6:3, 6:2, 6:4) – Рамос-Виньолас, 31 (7:5, 6:4, 6:1);

4-й круг: Фоньини, 18 (6:4, 6:1, 3:6, 6:7, 6:3) – Иснер, 9 (6:4, 6:4, 6:4).



Рейтинг: 4-6.

Прогноз букмекеров: 2.40 – 1.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в пяти сетах.