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Шарапова разгромно проиграла Мугурусе в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Шарапова разгромно проиграла Мугурусе в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Россиянка Мария Шарапова (28) не сумела обыграть испанку Гарбинье Мугурусу (3) в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 12 минут. Мария Шарапова совершила 6 двойных ошибок и реализовала единственный имевшийся брейк-пойнт. Мугуруса выполнила 2 эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 имевшихся.

Соперницей третьей ракетки турнира по полуфиналу станет победительница пары Симона Халеп (Румыния, 1) – Анжелика Кербер (Германия, 12).

Успешные выступления Шараповой позволят ей подняться на пять строчек в рейтинге WTA и расположиться на 23-м месте.

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Ролан Гаррос (ж) 2018. 1/4 финала
06 июня 2018 года, среда. 15:10 МСК
Гарбинье
Мугуруса
Мария
Шарапова
6:2 6:1
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