Шарапова разгромно проиграла Мугурусе в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова (28) не сумела обыграть испанку Гарбинье Мугурусу (3) в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2:6, 1:6.



Матч продолжался 1 час 12 минут. Мария Шарапова совершила 6 двойных ошибок и реализовала единственный имевшийся брейк-пойнт. Мугуруса выполнила 2 эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 имевшихся.



Соперницей третьей ракетки турнира по полуфиналу станет победительница пары Симона Халеп (Румыния, 1) – Анжелика Кербер (Германия, 12).



Успешные выступления Шараповой позволят ей подняться на пять строчек в рейтинге WTA и расположиться на 23-м месте.

Шарапова vs Мугуруса. Битва двух чемпионок. Матчи 11-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова поспорит за полуфинал «Ролан Гаррос» с Мугурусой. Надаль сыграет с Шварцманом, Халеп — с Кербер, а Чилич — с дель Потро.