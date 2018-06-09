Халеп победила на «Ролан Гаррос», впервые выиграв турнир «Большого шлема»

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп одержала победу на «Ролан Гаррос»–2018, в трёх сетах обыграв американку Слоан Стивенс (10), действующую чемпионку US Open, — 3:6, 6:4, 6:1. В ходе матча Симона уступала со счётом 3:6, 0:2.



Поединок продолжался 1 час 56 минут. Халеп один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Стивенс 1 эйс, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого финала.



Это первый титул Симоны Халеп на турнире «Большого шлема». До того она трижды проигрывала в финалах — на «Ролан Гаррос» в 2014 и 2017 годах, а также на Australian Open в 2018-м.

Четвёртый большой финал Симоны Халеп. Матчи 14-го дня «Ролан Гаррос» Симона Халеп и Слоан Стивенс оспорят титул «Ролан Гаррос»-2018. У румынки было 3 поражения в финалах, а вот американка победила на US Open.