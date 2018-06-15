Ли На и Марион Бартоли сыграют на Турнире легенд Уимблдона

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» китаянка Ли На и победительница Уимблдона-2013 француженка Марион Бартоли вошли в список участниц Турнира легенд, приуроченного к проведению Уимблдона. Помимо них участие в соревнованиях подтвердила бельгийка Ким Клийстерс и испанка Кончита Мартинес.



Последние годы Ли На не появлялась в теннисной среде. Бартоли, напротив, появляется практически на каждом турнире «Большого шлема» в самых различных ролях. Француженка даже пыталась возобновить профессиональные выступления, однако несколько дней назад отказалась от этой идеи.

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