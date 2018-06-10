Сафин и Кафельников проиграли Корретхе и Ферреро в финале Турнира легенд на «РГ»

Россияне Марат Сафин и Евгений Кафельников потерпели поражение от испанцев Алекса Корретхи и Хуана-Карлоса Ферреро в финальном матче Турнира легенд, проходящего в рамках Открытого чемпионата Франции. Испанская пара взяла верх со счётом 6:3, 6:3.



Теннисисты провели на корте 56 минут. Эйсов в этом матче не было. Корретха и Ферреро допустили одну двойную ошибку и использовали шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Кафельникова и Сафина три двойные и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

На групповом этапе россияне победили Андрея Медведева с Томасом Энквистом и Арно Клемана с Николя Эскюде. Испанцы оказались сильнее Себастьяна Грожана с Микаэлем Льодра и Джеймса Блэйка с Марком Филиппуссисом.

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