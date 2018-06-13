Бартоли отказалась от возвращения в профессиональный теннис

Неоднократные попытки вернуться в большой теннис француженки Марион Бартоли обернулись крахом.



«К моему сожалению, я вынуждена прекратить свои попытки вернуться в профессиональный теннис. Увеличение количества тренировок снова вызвало боль в моём правом плече. Это стало несовместимым с игрой на самом высоком уровне. Я хочу поблагодарить тех людей, которые поддерживали и сопровождали меня. Теперь мне нужно взять время на размышление, чтобы изучить различные проекты, интересные

и доступные мне.



У меня есть огромное желание передать свой опыт игроку, чтобы тот мог использовать весь свой потенциал», – заявила Бартоли.



33-летняя теннисистка является победительницей Уимблдона-2013. Сыграв всего на двух турнирах после своего триумфа в Лондоне, Марион заявила о завершении карьеры в возрасте 28 лет. Позже появилась информация о загадочном вирусе, атаковавшем организм француженки, в результате чего она начала стремительно терять вес.

В декабре прошлого года Марион заявила о возвращении в профессиональный теннис. Первоначально Бартоли должна была сыграть свой первый матч на турнире в Майами, однако позже дата возвращения была смещена на конец лета.