Медведев оказался сильнее Сока в первом круге турнира в Лондоне

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания), победив американца Джека Сока (6) в двух партиях — 7:5, 6:3. До того теннисисты никогда друг с другом не играли.



Поединок продолжался 1 час 10 минут. Медведев выполнил 9 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал оба заработанных брейк-пойнта. На счету Сока 2 подачи навылет, 2 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт.



Следующим соперником Даниила станет либо француз Жереми Шарди (SE), либо американец Тим Смычек (Q). Матч между ними состоится во вторник, 19 июня.