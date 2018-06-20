Векич: мне лишь немного не хватает для побед над топ-игроками

Хорватка Донна Векич, проигравшая украинке Элине Свитолиной на старте турнира в Бирмингеме, оценила уровень своей игры и поделилась ожиданиями от Уимблдона.

«У меня было уже несколько равных матчей с топ-игроками. Я чувствую, что постепенно приближаюсь к их уровню. Мне лишь немного не хватает, чтобы сделать ещё один шаг для победы над ними. Нужно во всех компонентах прибавить на 5%. Надеюсь, я смогу сделать это в ближайшее время.

Думаю, у всех есть амбиции успешно выступить на Уимблдоне. Это мой любимый турнир «Большого шлема». Я не хочу обращать большое внимание на жеребьёвку, потому что иногда тебе достаётся хорошая сетка, но ты проигрываешь, а иногда вроде бы не везёт, но ты побеждаешь. Думаю, жеребьёвка не так важна. Нужно лишь концентрироваться на своей игре и стараться выступить как можно лучше", — цитирует Векич Ubitennis.

Свитолина в трёх сетах победила Векич в первом круге турнира в Бирмингеме