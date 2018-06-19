Свитолина в трёх сетах победила Векич в первом круге турнира в Бирмингеме

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Бирмингеме (Великобритания) под вторым номером, стартовала с победы над представительницей Хорватии Донной Векич со счётом 6:1, 3:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. Уроженка Одессы трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований Свитолина поспорит с победительницей поединка Ализе Корне (Франция) — Екатерина Макарова (Россия). Турнир в Бирмингеме завершится 24 июня.
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