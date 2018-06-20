Чилич в трёх сетах победил Мюллера во втором круге турнира в Лондоне

Хорват Марин Чилич (1) во втором круге турнира в Лондоне одержал волевую победу над Жилем Мюллером из Люксембурга со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты. 29-летний уроженец Боснии и Герцеговины, занимающий шестое место в рейтинге АТР, сделал 19 эйсов и допустил 1 двойную ошибку. 35-летний Мюллер 17 раз подал навылет при 3 двойных. Марин реализовал 3 брейк-пойнта из 10, проиграв 1 гейм на своей подаче.

За выход в полуфинал Чилич поспорит с американцем Сэмом Куэрри (5), переигравшим швейцарца Стэна Вавринку со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:1. Четвертьфинал пройдёт в пятницу, 22 июня.