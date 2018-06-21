Чилич: было очень трудно вернуться в игру после поражения в первом сете

Хорват Марин Чилич после победы над Жилем Мюллером из Люксембурга со счётом 4:6, 6:3, 6:3 во втором круге турнира в Лондоне рассказал, что помогло ему переломить ход встречи.

«Было очень трудно вернуться в игру после поражения в первом сете, потому что Жиль очень мощно и стабильно подавал. Он левша, и с ним всегда играть очень сложно. Он способен бить очень сильно из любой ситуации. Но мне удалось прибавить в точности и скорости подачи в начале второго сета.

Я перестал давать ему шансы зацепиться за розыгрыши на моей подаче, стал оказывать на него больше давления. Из-за этого у меня стало появляться больше возможностей на приёме. После брейка я почувствовал уверенность в себе и стал играть гораздо лучше", — приводит слова Чилича официальный сайт АТР.