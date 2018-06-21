Поражение Вавринки и победа Чилича — в обзоре 2-го круга турнира в Лондоне

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Лондоне (Великобритания), в трёх партиях уступив представителю США Сэму Куэрри со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 1:6.

Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».

В ещё одном матче второго круга хорватский теннисист Марин Чилич, посеянный под первым номером, также в трёх сетах обыграл представителя Люксембурга Жиля Мюллера со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».

Турнир завершится 24 июня.