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Джокович: я точно не буду фаворитом на Уимблдоне. Федерер — явный фаворит

Джокович: я точно не буду фаворитом на Уимблдоне. Федерер — явный фаворит
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Серб Новак Джокович, обыгравший болгарина Григора Димитрова во втором круге турнира в Лондоне со счётом 6:4, 6:1, оценил свою форму и поделился ожиданиями от Уимблдона.

«Пока я не могу хорошо подавать в каждом матче. Но я стремлюсь к этому. Каждый день я тренируюсь и работаю над техническими деталями, в которых могу прибавить, особенно на траве. Мне важно подавать точно.

Я точно не буду фаворитом на Уимблдоне. Роджер — явный фаворит. В этом нет сомнений. Надаль в последние годы не так хорошо выступал на этом турнире по своим стандартам, но он несколько раз выигрывал Уимблдон. Он будет одним из кандидатов на титул.

Мы с Энди Марреем можем пройти далеко, если будем играть хорошо. Мы оба упали в рейтинге, но Энди в Лондоне здорово сыграл с Кирьосом. К тому же его будут активно поддерживать", — цитирует Джоковича Sky Sports.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.
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