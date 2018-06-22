Джокович: я точно не буду фаворитом на Уимблдоне. Федерер — явный фаворит

Серб Новак Джокович, обыгравший болгарина Григора Димитрова во втором круге турнира в Лондоне со счётом 6:4, 6:1, оценил свою форму и поделился ожиданиями от Уимблдона.

«Пока я не могу хорошо подавать в каждом матче. Но я стремлюсь к этому. Каждый день я тренируюсь и работаю над техническими деталями, в которых могу прибавить, особенно на траве. Мне важно подавать точно.

Я точно не буду фаворитом на Уимблдоне. Роджер — явный фаворит. В этом нет сомнений. Надаль в последние годы не так хорошо выступал на этом турнире по своим стандартам, но он несколько раз выигрывал Уимблдон. Он будет одним из кандидатов на титул.

Мы с Энди Марреем можем пройти далеко, если будем играть хорошо. Мы оба упали в рейтинге, но Энди в Лондоне здорово сыграл с Кирьосом. К тому же его будут активно поддерживать", — цитирует Джоковича Sky Sports.