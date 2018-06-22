Мугуруса: в следующий раз я постараюсь победить Стрыцову

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Бирмингеме (Великобритания) под первым номером, прокомментировала своё поражение во втором круге от представительницы Чехии Барборы Стрыцовой со счётом 2:6, 4:6.

«Думаю, это был очень сложный матч. Конечно, уровень моей игры был не лучшим. Но стоит отдать должное Стрыцовой. Она сыграла прекрасно. Стиль её игры отлично подходит для этого покрытия. Я извлеку урок из этого поражения и в следующий раз постараюсь победить её.

Я бы хотела провести больше матчей, но особо не переживаю. У нас ещё много времени на подготовку к Уимблдону. В Бирмингеме я провела три матча, включая игры в паре. Не могу сказать, что чувствовала себя плохо на траве", — приводит слова Мугурусы Ubitennis.

Лидер посева Мугуруса проиграла Стрыцовой во втором круге турнира в Бирмингеме