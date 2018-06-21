Лидер посева Мугуруса проиграла Стрыцовой во втором круге турнира в Бирмингеме

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Бирмингеме (Великобритания) под первым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представительнице Чехии Барборе Стрыцовой со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Двукратная победительница турниров «Большого шлема» совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Стрыцова поспорит с победительницей поединка Леся Цуренко (Украина) — Дарья Касаткина (Россия, 6).