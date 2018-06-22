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Лидер посева Гарсия проиграла 19-летней Кенин в 1/4 финала Mallorca Open

Лидер посева Гарсия проиграла 19-летней Кенин в 1/4 финала Mallorca Open
Теннис / WTA

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на турнире Mallorca Open под первым номером, не смогла пробиться в полуфинал, в двух партиях проиграв представительнице США Софье Кенин (Q) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Каролин 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 двойных ошибок, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал Кенин поспорит с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) — Люси Шафаржова (Чехия, 7).

Мальорка 2018. 1/4 финала
22 июня 2018 года, пятница. 13:10 МСК
Каролин
Гарсия
Софья
Кенин
3:6 3:6
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