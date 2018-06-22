Лидер посева Гарсия проиграла 19-летней Кенин в 1/4 финала Mallorca Open

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на турнире Mallorca Open под первым номером, не смогла пробиться в полуфинал, в двух партиях проиграв представительнице США Софье Кенин (Q) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Каролин 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 двойных ошибок, 2 двойные ошибки и 4 брейка.



За выход в финал Кенин поспорит с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) — Люси Шафаржова (Чехия, 7).

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.