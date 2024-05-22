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Янник Синнер сегодня проведёт первую тренировку перед «Ролан Гаррос»

Янник Синнер сегодня проведёт первую тренировку перед «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сегодня, 22 мая, проведёт первую тренировку перед Открытым чемпионатом Франции, который пройдёт с 26 мая по 9 июня в столице Франции Париже. Об этом сообщила Sky Sport Italia.

Отмечается, что Синнер будет тренироваться на центральном корте с 12:30 до 14:00 по парижскому времени вместе с финалистом US Open – 2014, бывшей четвёртой ракеткой мира японским теннисистом Кеем Нисикори, который ранее отказался от участия в четырёх турнирах подряд, на которые был заявлен.

Напомним, Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Мадриде (Испания), а впоследствии и с домашнего «тысячника» в Риме из-за травмы бедра. С тех пор он не выходил на корт.

Прошлогодним победителем «Ролан Гаррос» стал серб Новак Джокович.

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