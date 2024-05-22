Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс получит свою куклу Барби. По словам производителей игрушек Mattel, они стремятся пролить свет на спортсменок как на возможные примеры для подражания в преддверии Олимпийских игр в Париже.

Отмечается, что кукла Винус Уильямс будет одета в белое теннисное платье и кепку с козырьком, в качестве украшений на ней будут серьги, а в руках — миниатюрная ракетка.

«Я буквально не могу представить свою жизнь без спорта и без игры. Теперь хочу, чтобы другие молодые девушки получили тот же бесценный опыт занятий спортом и осознали, как многому он может научить и сколько всего дать не только на протяжении карьеры, но на всю оставшуюся жизнь. Создавая такую куклу, мы надеемся укрепить веру в то, что каждая молодая девушка заслуживает возможности следовать своим увлечениям и воплощать свои мечты в реальность, в том числе и спортивные», — сказала Уильямс в видео от производителя кукол Mattel.