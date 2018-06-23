Южный вышел в финал квалификации в Анталье

Россиянин Михаил Южный (3) вышел во второй, финальный раунд квалификации на турнире категории ATP 250 в Анталье (Турция), обыграв канадца Франка Данчевича со счётом 7:6 (7:2), 6:1. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.



Поединок продолжался 1 час 12 минут. Южный выполнил 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Данчевича 8 подач навылет и 2 упущенных брейк-пойнта. Двойных ошибок у Франка не было.



За выход в основную сетку Михаил поспорит с литовцем Лауринасом Григелисом (7), победившим француза Давида Гуэза в трёх партиях.