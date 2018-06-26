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Соперницей Кар. Плишковой в третьем круге турнира в Истбурне будет Стрыцова

Соперницей Кар. Плишковой в третьем круге турнира в Истбурне будет Стрыцова
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под 14-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. Барбора трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Стрыцова поспорит со своей соотечественницей Каролиной Плишковой (2).

Истбурн (ж) 2018. 2-й круг
26 июня 2018 года, вторник. 14:30 МСК
Барбора
Стрыцова
Донна
Векич
6:1 6:4
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