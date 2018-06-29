Мугуруса: жизнь любого теннисиста в какой-то степени связана с одиночеством

Испанка Гарбинье Мугуруса, занимающая третье место в рейтинге WTA, рассказала об оборотной стороне регулярных путешествий, которые выпадают на долю теннисистов.



«Конечно, жизнь любого теннисиста связана с одиночеством. Это не самая приятная вещь. Приходится много путешествовать в течение всего года. Во время пребывания в отеле ты остаёшься наедине с собой, со своими мыслями. В номере нет никого, кроме тебя, телевизора и планшета. Впрочем, я научилась справляться с подобными ситуациями. Стараюсь хорошо проводить любой день и беседовать со своей командой», — цитирует Мугурусу Tennis World USA.

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