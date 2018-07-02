Эверт: шансы Серены на выигрыш Уимблдона такие же, как у всех

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Крис Эверт поделилась ожиданиями от выступления на Уимблдоне своей соотечественницы Серены Уильямс.

«Игра Серены отлично подходит для травяного покрытия. У неё мощные удары и подача. Она будет зарабатывать немало лёгких очков. На траве ей будет легче, чем на грунте, где приходилось отчаянно бороться.

Шансы на победу у неё такие же, как у других, потому что сетка достаточно открытая. Я даже не знаю, кого назвать фаворитом. Не знаю, являются ли фаворитами Халеп, Мугуруса, Квитова или Серена. Думаю, у них равные шансы на успех.

Я была удивлена тем, как легко Серена смогла совместить материнство и теннис. Когда у меня появился первый ребёнок, я ничего другого в этой жизни не хотела. Но это Серена. Она делает непредсказуемые вещи. Её никогда нельзя сбрасывать со счетов. Если она будет здорова, чего не было в Париже, если будет сосредоточена, то может пройти далеко", — цитирует Эверт ESPN.

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