Квитова, Возняцки и Барти — кандидаты на звание лучшей теннисистки июня

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку июня 2018 года. На это звание претендуют чешка Петра Квитова, датчанка Каролина Возняцки и представительница Австралии Эшли Барти. Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.



Голосование по этой номинации завершится 5 июля. Победительница будет объявлена 6 июля. Также будут определены прорыв месяца и лучший удар июня.



В январе и мае 2018 года лучшей теннисисткой была названа представительница Румынии Симона Халеп, в феврале — чешка Петра Квитова, в марте — японка Наоми Осака, в апреле — чешка Каролина Плишкова.

Удары Квитовой, Крунич, Возняцки претендуют на звание лучшего по итогам июня